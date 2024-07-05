Çin, AB'den ithal edilen konyağa yönelik anti-damping duruşması yapacak - Son Dakika
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Çin, AB'den ithal edilen konyağa yönelik anti-damping duruşması yapacak

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen konyağa ilişkin olarak 18 Temmuz'da bir anti-damping duruşması yapılacağını duyurdu. Duruşma, ilgili konyak ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasında yer alan endüstriyel zarar, sebep ve sonuç ilişkisi ile kamu yararı hakkında olacak.

05.07.2024 14:41
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BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen konyağa ilişkin olarak 18 Temmuz'da bir anti-damping duruşması yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde Cuma günü yapılan yazılı açıklamada duruşmanın, ilgili konyak ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasında yer alan endüstriyel zarar, sebep ve sonuç ilişkisi ile kamu yararı hakkında olacağı belirtildi.

Çin, 5 Ocak 2024 tarihinde AB'den ithal edilen konyağa yönelik bir anti-damping soruşturması başlatmıştı.

Açıklamada duruşmanın, soruşturma sürecinin adil, hakkaniyetli ve şeffaf olmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Bakanlık, Çin'in AB'den gelen konyak ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmasında, 1 Ekim 2022 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ithal edilen 200 litreden daha az kapasiteli konteynerlerde bulunan AB yapımı konyakların inceleneceğini açıkladı. Ayrıca, 1 Ocak 2019 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Çin'in konyak endüstrisinde herhangi bir zarar meydana gelip gelmediği de araştırılacak.

Soruşturmanın 5 Ocak 2025 tarihinden önce sona ermesi beklenirken, özel koşullar altında 6 ay daha uzatılabileceği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Haziran ayında yaptığı açıklamada, Çin'in yaptığı soruşturmanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ve iç hukuka uygun olduğunu ve tüm paydaşların meşru hak ve menfaatlerini tam anlamıyla gözettiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'den ithal edilen konyağa yönelik anti-damping duruşması yapacak - Son Dakika

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