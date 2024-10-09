Çin, AB'nin İthalat Tedbirlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, AB'nin İthalat Tedbirlerine Tepki Gösterdi

Çin, AB'nin konyağa yönelik damping tedbirini meşru buldu ancak elektrikli araçlara karşı olanı eleştirdi.

09.10.2024 15:33
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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen konyağa yönelik damping karşıtı hamlenin "meşru bir telafi edici tedbir ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tam olarak uygun" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Salı günü duyurulan AB konyağı ithalatına yönelik damping karşıtı tedbirlerin, yerli sanayiden gelen bir talebe yanıt olarak gerçekleştirilen yasal incelemelere dayandığı belirtildi.

Bununla birlikte bakanlık, AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik anti-sübvansiyon soruşturmasının sektörün talebi üzerine başlatılmadığını belirterek, ilgili AB üye ülkeleri ve endüstrilerinin bu hamleye şiddetle karşı çıktığını hatırlattı.

Bakanlık, AB'nin eyleminin ciddi şekilde olgusal ve yasal bir dayanaktan yoksun olduğunu ve DTÖ kurallarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, bunun telafi edici tedbirler adı altında bir korumacılık uygulaması olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Çin'in elektrikli araç sektörünün meşru hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, ülkenin Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) resmi girişimde bulunduğu ve ilgili sübvansiyon karşıtı tedbirler konusunda DTÖ'nün uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvurduğu ifade edildi.

Çin'in telafi edici tedbirlerin kötüye kullanılmasına her zaman karşı çıktığını belirten bakanlık, AB'yi yanlış uygulamalarını derhal düzeltmeye ve iki taraf arasındaki genel ekonomik ve ticari durumu korumak amacıyla Çin ile işbirliği yapmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin İthalat Tedbirlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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