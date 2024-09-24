Çin, ABD'li Şirketi Soruşturacak

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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Xinjiang bağlantılı ürünlere ilişkin piyasa ticaret ilkelerini ihlal eden ayrımcı önlemler ve benzer uygulamalar yürüttüğünden şüphelenilen ABD'li PVH Corp. şirketini güvenilir olmayan kuruluşlar listesi çerçevesinde soruşturacağını duyurdu.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada ABD'li şirketin, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen pamuk ürünlerini temelsiz şekilde boykot ettiğinden şüphelenildiğini belirterek bu durumun ilgili Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde zedelediğini ve Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını tehlikeye attığını kaydetti.