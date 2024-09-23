Çin-ASEAN Fuarı 24 Eylülde Başlıyor

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BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, 24 Eylül'de Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek 21. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yapacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, zirvede Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in video bağlantısıyla bir konuşma yapacağını ve Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Bakanlar Konseyi Ofisi'nden Sorumlu Bakan Vongsey Vissoth, Laos Başbakan Yardımcısı Kikeo Khaykhamphithoune, Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ho Duc Phoc ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn'un da aralarında bulunduğu yabancı liderler ve kıdemli yetkililerin açılış törenine katılacağını belirtti.