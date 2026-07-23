Çin-ASEAN İlişkilerinde Yeni Başarılar - Son Dakika
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Çin-ASEAN İlişkilerinde Yeni Başarılar

23.07.2026 14:05
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Wang Yi, Çin-ASEAN toplantısında işbirliklerini ve 5 yıllık başarıları özetledi.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Çin-ASEAN Kapsamlı Stratejik Ortaklığı kapsamında son beş yılda elde edilen somut başarıları özetledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günkü toplantıda, ilerleme kaydedilen dört temel alanı sıralayarak, bu alanlarda gelişmelerin iki taraf arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Özellikle komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik desteğin istikrarlı şekilde arttığına dikkat çeken Wang, bu konuda ASEAN üyesi sekiz ülkeyle ikili düzeyde önemli ortak mutabakatlara varıldığını belirtti.

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun resmi olarak imzalanmasının ardından ekonomik ve ticari ilişkilerin yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü belirten Wang, Çin ve ASEAN'ın altı yıldır art arda birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olduğunu ve ikili ticaretin 2025 yılında 1 trilyon ABD dolarını aştığını vurguladı.

İki tarafın krizler karşısında da dayanışma sergilediğini ifade eden Wang, bu kapsamda Myanmar'da ve Filipinler'in Mindanao bölgesinde yaşanan şiddetli depremlerin ardından Çin'in hızla acil yardım sağladığını dile getirdi.

Halklar arası etkileşimin de geliştiğini kaydeden Wang, bu çerçevede 2024-2025 ASEAN-Çin Halklar Arası Etkileşim Yılı boyunca düzenlenen üst düzey yaklaşık 200 etkinliğin büyük ilgi gördüğünü ve sınır ötesi seyahati kolaylaştırmak amacıyla ASEAN ülkelerine özel bir vize programının uygulamaya konulduğunu söyledi.

Wang, bölge ülkelerine gerilimi tırmandırmaya yönelik dış müdahalelere karşı çıkma, Güney Çin Denizi'nde sorun yaratma girişimlerini engelleme ve bölgesel barış ile istikrarı koruma inisiyatifini kararlılıkla ellerinde tutma çağrısında bulundu.

Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'nın nihai halini verme sürecinde kritik bir fırsatla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Wang, tüm taraflara bu fırsatı değerlendirme, müdahalelere geçit vermeme ve bu hedefi gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ASEAN İlişkilerinde Yeni Başarılar - Son Dakika

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