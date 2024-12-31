Çin-Avrupa Ekspres Nakliye Rotası Başladı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Ekspres Nakliye Rotası Başladı

Çin-Avrupa Ekspres Nakliye Rotası Başladı

Ningbo'dan Almanya'ya giden ilk kargo gemisi, taşıma süresini 26 güne indirecek.

31.12.2024 13:47
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NİNGBO, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Ningbo Limanı'ndan bir kargo gemisinin Almanya'daki Wilhelmshaven Limanı'na doğru pazartesi günü doğru yola çıkmasıyla "Çin-Avrupa ekspres" nakliye rotası başlamış oldu. Kargo gemisi, lityum piller ve e-ticaret ürünlerinden oluşan 1.700 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşıyor.

Zhejiang Liman Lojistiği Grubu Limited Şirketi Başkanı Sun Xuejun'a göre, Ningbo-Wilhelmshaven direkt rotası, birden fazla durak içeren aynı rotaya kıyasla 12 gün tasarruf sağlayarak taşımacılık süresini 26 güne indirecek.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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