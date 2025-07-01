Çin-Avrupa Treni Hazar'ı Aştı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Treni Hazar'ı Aştı

Çin-Avrupa Treni Hazar\'ı Aştı
01.07.2025 13:02
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Beijing'den Bakü'ye giden ilk çok modlu yük treni, 15 günde Hazar Denizi'ni geçecek.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'den pazartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye doğru yola çıkan Çin-Avrupa yük treniyle, Hazar Denizi üzerinden gerçekleştirilecek ilk çok modlu yük taşımacılığı hizmeti faaliyete geçti.

Otomobil parçaları, makineler ve kitaplar gibi 2.300 tondan fazla ihraç malla yüklü 104 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteye sahip tren, 8.000 kilometreden fazla mesafe kat edecek. Demiryolu-denizyolu-demiryolu kombinasyonun kullanıldığı çok modlu taşımacılık rotası, yaklaşık 50 gün olan transit geçiş süresini ortalama 15 güne düşürüyor.

Tren, Beijing'in güneybatısındaki geçit noktası olan Fangshan bölgesinden hareket ederek ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Kara Limanı üzerinden ülkeyi terk edecek. Daha sonra Kazakistan'dan geçecek olan tren, feribotla Hazar Denizi'ni aşacak ve demiryoluyla Bakü'ye ulaşacak. Taşınan yükün bir kısmı Gürcistan, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerde bırakılacak.

Fangshan bölgesinin ticaret bürosu müdürü olan Lu Peng, yeni başlatılan rotanın, Beijing'den yola çıkan Çin-Avrupa taşımacılık koridorlarının daha fazla çeşitlendirilmesi açısından önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı. Lu, rotanın, doğrudan karayolu rotalarını, denizyolu-demiryolu çok modlu taşımacılığıyla birleştiren kapsamlı bir uluslararası lojistik ağının şekillenmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Hazar Denizi, Azerbaycan, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Treni Hazar'ı Aştı - Son Dakika

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