Çin Başbakanı Li, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya\'ya gidip ŞİÖ toplantısına katılacak

Çin Başbakanı Li, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya'ya gidip ŞİÖ toplantısına katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakanı Li Qiang, 17-18 Ekim'de Özbekistan'a, 18-20 Ekim'de Tacikistan'a ve 20-22 Ekim'de Rusya'ya resmi ziyaret yapacak. Li, Tacikistan'da 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na, Rusya'da 31. olağan hükümet başkanları toplantısına katılacak.
BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un daveti üzerine 17-18 Ekim tarihlerinde Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Li'nin ayrıca 18-20 Ekim tarihlerinde Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın daveti üzerine Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Li, Tacikistan ziyareti kapsamında 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
20-22 Ekim tarihlerinde ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in davetiyle Rusya'ya gidecek olan Li, iki ülke hükümet başkanları arasında düzenlenecek 31. olağan toplantıya katılacak.
Kaynak: Xinhua
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