Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda ve Avustralya'yı kapsayan resmi temasları çerçevesinde Avustralya'ya geldi. Li, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'na eş başkanlık edecek ve işbirliği toplantısına katılacak. Li, Çin ve Avustralya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve saygı temelinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

15.06.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADELAİDE, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, üç ülkeyi kapsayan resmi temasları çerçevesinde Yeni Zelanda'nın ardından Cumartesi günü Avustralya'ya geldi. Li, son olarak Malezya'yı ziyaret edecek.

Li, temasları kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'na eş başkanlık edecek ve birlikte Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Li, Çin ve Avustralya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve iki halk arasındaki dostluğun her zaman tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2014'te Avustralya'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyarette iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklık kurduğunu hatırlatan Li, o zamandan bu yana çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliği hızlanıp gelişirken, karşılıklı yarar ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Li, Albanese'nin geçen yıl Çin'e yaptığı başarılı ziyaret sonrası inişli çıkışlı bir süreçten geçen ikili ilişkilerin rayına oturduğunu söyledi.

Li karşılıklı saygı, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve farklılıkları gidererek ortak zemin aramanın Çin-Avustralya ilişkilerinin gelişimindeki değerli ilkeler olduğunu ve bu ilkelerin korunması ve ileriye taşınması gerektiğini tarihin kanıtladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Avustralya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement