Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

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ADELAİDE, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, üç ülkeyi kapsayan resmi temasları çerçevesinde Yeni Zelanda'nın ardından Cumartesi günü Avustralya'ya geldi. Li, son olarak Malezya'yı ziyaret edecek.

Li, temasları kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'na eş başkanlık edecek ve birlikte Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Li, Çin ve Avustralya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve iki halk arasındaki dostluğun her zaman tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2014'te Avustralya'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyarette iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklık kurduğunu hatırlatan Li, o zamandan bu yana çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliği hızlanıp gelişirken, karşılıklı yarar ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Li, Albanese'nin geçen yıl Çin'e yaptığı başarılı ziyaret sonrası inişli çıkışlı bir süreçten geçen ikili ilişkilerin rayına oturduğunu söyledi.

Li karşılıklı saygı, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve farklılıkları gidererek ortak zemin aramanın Çin-Avustralya ilişkilerinin gelişimindeki değerli ilkeler olduğunu ve bu ilkelerin korunması ve ileriye taşınması gerektiğini tarihin kanıtladığını ifade etti.