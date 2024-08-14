Çin BM'de İsrail'e çağrıda bulundu

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in "en büyük silah sağlayıcısı" şeklinde nitelendirdiği ABD'ye, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye saldırıları konusunda "samimi ve sorumluluk sahibi adımlar atması" çağrısı yaptı.

Xinhua'nın haberine göre, Fu, BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'daki duruma ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

Fu, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okuluna saldırısını kınayarak, sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmaması gerektiğini ve bunun uluslararası insancıl hukuk açısından önemini vurguladı.

Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Fu, "Sığınak arayan birçok sivilin bulunduğu okullara tekrar tekrar saldırmak, iğrençtir." dedi.

Fu, İsrail'in "en büyük silah sağlayıcısı" şeklinde nitelendirdiği ABD'ye, bu konuda "samimi ve sorumluluk sahibi adımlar atması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.