Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İlham Aliyev\'i tebrik etti

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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Azerbaycan cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti.

Perşembe günü gönderdiği tebrik mesajında Çin-Azerbaycan ilişkilerinin son yıllarda sağlam ve istikrarlı bir gelişim ivmesi yakaladığını vurgulayan Xi, iki tarafın üst düzey karşılıklı siyasi güven oluşturduğunu, Kuşak ve Yol işbirliğine somut destek verdiğini ve uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyonu sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Xi, Çin-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini ve ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğini bir üst seviyeye çıkarmak üzere Aliyev ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.