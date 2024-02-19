Çin'de çiftçiler yağmur suyu gününde hasat yapmaya başladı - Son Dakika
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Çin'de çiftçiler yağmur suyu gününde hasat yapmaya başladı

Çin\'de çiftçiler yağmur suyu gününde hasat yapmaya başladı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine bağlı Pengtang köyünde taze çay yaprakları toplayan çiftçiler, Çin ay takvimindeki 24 güneş döneminden ikincisi olan Yushui (Yağmur Suyu) gününde tarlalarında hasat yapmaya başladı.

19.02.2024 15:01
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XİNGYE, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Xingye ilçesine bağlı Pengtang köyünde taze çay yaprakları toplayan çiftçiler, 19 Şubat 2024.

Çin ay takvimindeki 24 güneş döneminden ikincisi olan Yushui (Yağmur Suyu) gününde Çin'in dört bir yanındaki çiftçiler tarlalarında hasat yapmakla meşgul. Yushui bu yıl 19 Şubat'a denk geliyor. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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