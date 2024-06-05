Çin'de yapılan gen tedavisiyle işitme engelli 5 çocuk duyma yetisi kazandı - Son Dakika
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Çin'de yapılan gen tedavisiyle işitme engelli 5 çocuk duyma yetisi kazandı

Çin\'de yapılan gen tedavisiyle işitme engelli 5 çocuk duyma yetisi kazandı

Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde görevli doktorlar, işitme engeliyle doğan 1 ila 11 yaşlarındaki 5 çocuğa gen tedavisi uyguladı. Araştırmada, işitme kaybıyla ilişkilendirilen 'Otof geni'ndeki mutasyonların işlevsel kopyalarının iç kulağa yerleştirildiği belirtildi. Uygulanan tedavi sonucunda, çocukların hepsi işitme duyusunu kazanmaya başladı. Araştırmanın sonuçları, 'Nature' dergisinde yayımlandı.

05.06.2024 15:33
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Çin'de yapılan bir gen tedavisi sayesinde işitme engeliyle doğan 5 çocuk duyma yetisi kazandı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Çin'deki Fudan Üniversitesinde görevli doktorlar, 1 ila 11 yaşlarındaki duyma engelli 5 çocuğa gen tedavisi uyguladı.

Araştırmada, işitme kaybıyla ilişkilendirilen "Otof geni"ndeki mutasyonların işlevsel kopyalarının iç kulağa yerleştirildiği belirtildi.

Uygulanan tedavinin, söz konusu işlevsel kopyaların kulaktaki hücrelerce şablon olarak kullanılmasıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Kulaktaki hücrelerin, işitme duyusuyla ilişkilendirilen otoferlin proteininin kopyalarını üretmek için yeni genetik malzemeyi kullandığı gözlemlenen araştırmada, tedavi uygulanan 5 çocuğun hepsinin işitme duyusunu kazanmaya başladığı ifade edildi.

Araştırmada, tedavi edilen çocuklardan birinin ismine karşılık verdiği, bir diğerinin de bazı cümleleri anlayabildiği kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Zheng-Yi Chen, "hayret verici" olarak nitelendirdiği araştırma sonuçlarının çocukların işitme duyusunda hala gelişme kaydedildiğini gösterdiğini vurguladı.

Deney sonuçlarının, duyma engeli hakkındaki diğer araştırmalara yardımcı olmasını umduğunu ifade eden Chen, "Nihai hedefimiz, nedeni ne olursa olsun işitme duyusu olmayan insanların duyma yetisine sahip olması." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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