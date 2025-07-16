Çin'de Japon Yöneticisine Casusluktan Ceza

Çin'de mahkeme, merkezi Japonya'da bulunan Astellas Pharma ilaç şirketinde çalışan bir Japon vatandaşını "casusluk faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Pekin'de görülen dava kapsamında "casusluk" suçlaması yöneltilen Japon vatandaşının 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiğini belirtti.

Mahkemenin verdiği kararın "son derece üzücü" olduğunu vurgulayan Kanasugi, "Duruşmada sunulan açıklamalar Japonya'nın şeffaflık standartlarına göre yetersizdi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kanasugi, Japon vatandaşının serbest bırakılması için Çin makamlarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve gerekli desteğin sağlanacağını aktardı.

Söz konusu kişi, Mart 2023'te Çinli yetkililerce gözaltına alınmış ve Ekim 2023'te casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla resmen tutuklanmıştı.

Hapis cezasına çarptırılan kişinin, merkezi Japonya'da bulunan ilaç firması Astellas Pharma'nın Çin'deki ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yaptığı belirtiliyor.