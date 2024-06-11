Çin'de Kavurucu Sıcaklar ve Şiddetli Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de Kavurucu Sıcaklar ve Şiddetli Yağışlar Bekleniyor

Çin'in kuzey bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada Salı gününden Cuma gününe kadar kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların görüleceği bölgeler arasında Beijing, Tianjin, Hebei, Shaanxi, Hubei, İç Moğolistan ve Xinjiang bulunuyor. Ayrıca bazı bölgelerde sıcaklıkların 42 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Yunnan, Guizhou, Çin'in güneyi ve Yangtze Nehri'nin güneyindeki bölgelerde ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde saatlik maksimum yağış miktarının 70 milimetreye ulaşabileceği ve güçlü konvektif hava olaylarının da yaşanabileceği belirtiliyor.

11.06.2024 10:07
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BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'de ülkenin kuzeyindeki bölgeler başta olmak üzere birçok noktada Salı gününden Cuma gününe kadar kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.

Çin Meteoroloji İdaresi'nin Salı günü yaptığı tahminlere göre Beijing, Tianjin, Hebei, Shaanxi, Hubei, İç Moğolistan ve Xinjiang gibi bölgelerde bu hafta yüksek sıcaklıklar görülecek. Hebei, Henan, Shandong ve Xinjiang bölgesinin bazı kısımlarında ise sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaşabileceği bildirildi.

İdare, Salı ve Çarşamba günleri Yunnan, Guizhou, Çin'in güneyi ve Yangtze Nehri'nin güneyindeki bölgelerde şiddetli yağış tahmini de yaptı.

İdareye göre bu bölgelerin bazı kısımlarında saatlik maksimum yağış miktarı 70 milimetreye ulaşırken, yağışlara gök gürültülü fırtına ve bora gibi güçlü konvektif hava olaylarının da eşlik edebileceği kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi ise sıcak hava dalgaları için yayımladığı turuncu alarmın yanı sıra şiddetli yağış ve fırtına ile şiddetli konvektif hava durumu için yayımladığı mavi alarmı Salı günü sabah saatlerinde yeniledi.

Çin'de kullanılan renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Kavurucu Sıcaklar ve Şiddetli Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika

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