Çin'de maden kazısında zemin çökmesi: Dört kişi kayboldu

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HOHHOT, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Chifeng kentinde maden kazısının yürütüldüğü bir alanda meydana gelen zemin çökmesinin ardından dört kişi kayboldu.

Chifeng kentinin acil durum yönetim bürosunun Cumartesi sabahı yaptığı açıklamaya göre olay, Cuma günü saat 19.45 sularında kentin Linxi ilçesinde Jinyuan adlı bir madencilik şirketi tarafından yönetilen maden çıkarılmış bir alandaki dolgu işlemleri sırasında meydana geldi.

Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.