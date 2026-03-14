Çin\'de Seyahat Rekoru: 9,4 Milyar Yolcu

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'de cuma günü sona eren 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında gerçekleştirilen bölgeler arası seyahatlerin toplam sayısı 9,4 milyara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, karayolu ulaşımı yaklaşık 8,74 milyar yolculukla en yoğun ulaşım türü olmayı sürdürdü. Demiryolu ile yapılan yolculuk sayısı 538 milyon olurken, hava ulaşımı 94,39 milyon yolcuya hizmet verdi ve su yolları 35,95 milyon yolculuk kaydetti.