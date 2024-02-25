Çin'deki Buz ve Kar Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Çin'deki Buz ve Kar Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı

Çin\'deki Buz ve Kar Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Güneş Adası'nda bulunan Buz ve Kar Sanat Galerisi, halkın ziyaretine açıldı. 5.000 metrekarelik bir alana sahip olan galeri, buzdan heykeller ve çeşitli buz ile kar eğlenceleriyle turistleri büyülüyor.

25.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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HARBİN, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Güneş Adası'nda Buz ve Kar Sanat Galerisi geçtiğimiz günlerde halkın ziyaretine açıldı.

Yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alanı kaplayan bu kapalı buz ve kar sanat galerisi, buzdan heykeller ve çeşitli buz ile kar eğlenceleriyle turistleri büyüledi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'deki Buz ve Kar Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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