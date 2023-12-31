Çin\'deki depremde ölü sayısı 151\'e yükseldi

XİNİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında 18 Aralık'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, Gansu ve Qinghai eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar günü itibarıyla 151'e yükseldi.

Eyalet deprem yardım merkezine göre, depremden sonra kendilerinden haber alınamayan son iki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasıyla Pazar sabahı Qinghai'de ölü sayısı 34'e çıktı.

Yerel yetkililer 22 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, depremin Gansu eyaletinde 117 kişinin ölümüne neden olduğunu söylemişti.