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Çin'deki depremde ölü sayısı 151'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki depremde ölü sayısı 151'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, Gansu ve Qinghai eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar günü itibarıyla 151'e yükseldi. Depremden sonra kayıp olan son iki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasıyla Qinghai'de ölü sayısı 34'e çıktı. Gansu eyaletinde ise 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin\'deki depremde ölü sayısı 151\'e yükseldi
31.12.2023 - 09:53,
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XİNİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında 18 Aralık'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, Gansu ve Qinghai eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar günü itibarıyla 151'e yükseldi.

Eyalet deprem yardım merkezine göre, depremden sonra kendilerinden haber alınamayan son iki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasıyla Pazar sabahı Qinghai'de ölü sayısı 34'e çıktı.

Yerel yetkililer 22 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, depremin Gansu eyaletinde 117 kişinin ölümüne neden olduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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