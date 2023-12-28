Çin\'deki depremzedeler için prefabrik evler inşa ediliyor

JİSHİSHAN, 28 Aralık (Xinhua) -- İnşaat işçileri, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölge sakinlerinin, kışı çadırlardan daha sıcak yapılarda geçirebilmeleri için gece gündüz prefabrik evler inşa etmekle meşgul. Yerel konut ve kentsel-kırsal kalkınma bürosuna göre, depremin etkili olduğu bölgelerde bu ay sonuna kadar 15.000 prefabrik evin tamamlanması planlanıyor.