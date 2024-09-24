Çin'den AB'nin Süt Ürünleri İtirazına Yanıt - Son Dakika
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Çin'den AB'nin Süt Ürünleri İtirazına Yanıt

Çin, AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasına DTÖ üzerinden itirazını kabul ettiğini duyurdu.

24.09.2024 15:57
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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin AB'den ithal edilen süt ürünlerine yönelik Çin'in başlattığı sübvansiyon karşıtı soruşturma konusunda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) aracılığıyla yaptığı istişare talebinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada AB'nin soruşturmaya DTÖ ihtilaf çözme mekanizması aracılığıyla itiraz etmesini esefle karşılamakla birlikte itirazı ilgili DTÖ kuralları uyarınca ele alacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Çin, DTÖ'nün bir üyesi olarak adil ve serbest ticareti korumak üzere ticareti düzeltici önlemleri her zaman dikkat ve itidalle kullanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada AB'den gelen süt ürünlerine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın Çin yasaları uyarınca ve yerel sektörün başvurusu üzerine başlatıldığı ve Çin hükümetinin, yerel sektörlerin meşru hak ve çıkarlarını koruma sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Çin geçtiğimiz ay AB'de ithal edilen bazı süt ürünlerine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında taze peynir, lor ve mavi damarlı peynir gibi bazı ürünler incelenecek. Bakanlığa göre soruşturmada 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında Çin'in ilgili sektörlerinin uğradığı zarar da incelenecek.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den AB'nin Süt Ürünleri İtirazına Yanıt - Son Dakika

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