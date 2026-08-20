Çin'den AB'ye Soruşturma Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den AB'ye Soruşturma Tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Adalet Bakanlığı, AB'nin JD.com'a yönelik soruşturmasını hukuksuz olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin kısa süre önce Çinli e-ticaret şirketi JD.com'a yönelik Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği çerçevesinde başlattığı sınır ötesi soruşturmanın, hukuksuz sınır ötesi yargı yetkisi kullanımı teşkil ettiğini belirtti.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, hiçbir kuruluş ve bireyin, AB'nin hukuksuz sınır ötesi yargı yetkisiyle aldığı tedbirlere uymaması ve bunların uygulanmasında AB'ye yardım etmemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu mayıs ayında JD.com'un Alman perakende şirketi Ceconomy'yi devralma girişimine yönelik soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık, Çin'in bu yılın nisan ayında yürürlüğe koyduğu, yabancı devletlerin hukuka aykırı sınır ötesi yargı yetkisi tedbirleriyle mücadele kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmanın ardından bu sonuca vardıklarını kaydetti.

Mayıs ayındaki açıklamasında aynı kurallara atıfta bulunan bakanlık, AB'nin Çinli güvenlik kontrol şirketi Nuctech'e yönelik soruşturmasının hukuksuz sınır ötesi yargı yetkisi kullanımı teşkil ettiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Adalet Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den AB'ye Soruşturma Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı

13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den AB'ye Soruşturma Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.