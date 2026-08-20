Çin'den AB'ye Soruşturma Tepkisi

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin kısa süre önce Çinli e-ticaret şirketi JD.com'a yönelik Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği çerçevesinde başlattığı sınır ötesi soruşturmanın, hukuksuz sınır ötesi yargı yetkisi kullanımı teşkil ettiğini belirtti.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, hiçbir kuruluş ve bireyin, AB'nin hukuksuz sınır ötesi yargı yetkisiyle aldığı tedbirlere uymaması ve bunların uygulanmasında AB'ye yardım etmemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu mayıs ayında JD.com'un Alman perakende şirketi Ceconomy'yi devralma girişimine yönelik soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık, Çin'in bu yılın nisan ayında yürürlüğe koyduğu, yabancı devletlerin hukuka aykırı sınır ötesi yargı yetkisi tedbirleriyle mücadele kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmanın ardından bu sonuca vardıklarını kaydetti.

Mayıs ayındaki açıklamasında aynı kurallara atıfta bulunan bakanlık, AB'nin Çinli güvenlik kontrol şirketi Nuctech'e yönelik soruşturmasının hukuksuz sınır ötesi yargı yetkisi kullanımı teşkil ettiğini belirtmişti.