Çin'den Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Çin'den Filistin'e Destek Mesajı

Çin, 77. Nekbe yılı dolayısıyla bağımsız Filistin devleti için iki devletli çözüme destek verdi.

16.05.2025 14:00
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Çin, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğu iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, BM'deki anma töreninde yaptığı konuşmada, 77 yıl önce, Arap- İsrail savaşı sırasında Filistin halkının yarısından fazlasının yurtlarından çıkarıldığı veya kaçmak zorunda kaldığını, o zamandan bu yana meşru hakları ve çıkarları için mücadele ettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde 19 aydır devam eden saldırılarda 53 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 milyon kişinin İsrail'in yoğunluğu artan işgali altında benzeri görülmedik bir insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gıng, "Bugün, 77 yıl sonra, Filistinlilerin maruz kaldığı tarihsel adaletsizlik çözülmek bir yana daha da kötüleşti." dedi.

Gıng, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesinin ve artan şiddetinin de Filistin halkının yaşam alanını insafsızca daralttığı ve iki devletli çözüm temelini aşındırdığını ifade etti.

Filistin sorununun Orta Doğu'da barış, istikrar ve uzun dönemli güvenliğin temelinde yer aldığını vurgulayan Gıng, "İki devletli çözümün uygulanması, Filistin sorununun tek çıkar yoludur." ifadesini kullandı.

Gıng, İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarına uyma, Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbirlerine ve tavsiye kararına saygı gösterme, tüm askeri saldırılarını ve uluslararası hukuk, özellikle de uluslararası insancıl hukuk ihlallerini derhal durdurarak, Gazze ablukasını kaldırma, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim aktivitelerine son verme ve yerleşimci şiddetini engelleme çağrısında bulundu.

"Etki sahibi büyük ülke tarafsız ve nesnel bir tutum almalı"

ABD'ye de ülkenin adını anmadan çağrı yapan Gıng, "İlgili taraf (İsrail) üzerinde etki sahibi büyük ülke (ABD) tarafsız ve nesnel bir tutum almalı, Gazze'deki savaşı durdurmak ve Batı Şeria'daki gerilimleri dindirmek üzere somut eylemlerde bulunmalı." şeklinde konuştu.

Gıng, Çin'in Filistin sorunundaki tutumunu yineleyerek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine ve onun BM'ye tam üye olmasına desteğini dile getirdi.

Çinli temsilci, Gazze'nin yeniden inşası için Mısır öncülüğündeki Arap ülkelerinin ortaya koyduğu planı ve Fransa ile Suudi Arabistan'ın öncülüğünde haziranda yapılacak iki devletli çözüm konferansını desteklediklerini kaydetti.

Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ve insani felaketin dindirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Gıng, "Çin, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözümün en erken zamanda hayata geçirilmesi için barış seven ülkelerle birlikte yorulmadan çalışmayı sürdürecek ki Nekbe sonsuza dek geçmişte kalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika

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