Çin'den İsrail'e Gazze Uyarısı

Pekin yönetimi, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini belirterek İsrail'i, Gazze'deki ablukayı kaldırmaya ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine erişimini tamamen yeniden sağlamaya çağırdı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pekin'in İsrail'in bölgede askeri operasyonlarını tırmandırmasına karşı olduğunu vurgulayan Guo, Gazze halkının yaşadığı insani felaket konusunda endişe duyduklarını aktardı.

Sözcü Guo, "İlgili tarafları, özellikle İsrail'i, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmaya, Gazze'deki abluka ve kuşatmayı kaldırmaya, insani yardım malzemelerinin girişini tamamen yeniden sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin meselesinin çözümünde "iki devletli çözümün" temel çıkış yolu olduğunu belirten Guo, "Çin, Filistin halkının bağımsız bir Filistin devleti kurma çabasını kararlılıkla desteklemektedir." dedi.

Guo, Pekin'in, "Gazze'deki çatışmaları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek, insani krizi hafifletmek, iki devletli çözümü uygulamak ve iki devletli çözüm yoluyla Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülmesini sağlamak için uluslararası toplumla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu" kaydetti.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.