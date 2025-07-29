Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'ya "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında Taiwan'ın sözde dışişleri departmanı başkanı Lin Chia-lung'un kısa süre önce Japonya'ya "özel" bir ziyaret gerçekleştirerek Japon siyasetçilerle görüştüğü yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin'in Japonya'nın bu sözde "özel" ziyarete izin vermesini şiddetle kınadıklarını ve buna güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirten Guo, "Beijing ve Tokyo'da bulunan Japon tarafına diplomatik kanallardan memnuniyetsizliklerimizi ilettik ve güçlü protesto notası verdik" dedi.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Guo, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının özünde yer aldığını, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeli ve iki ülke arasındaki temel güven ile ilişkili olduğunu vurguladı.

Guo, Japon tarafının hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Çin'in egemenliğini baltalamaması, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermemesi ve Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik güçlü kararlılığı, iradesi ve yeteneğini hafife almaması gerektiğini söyledi.