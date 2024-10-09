Çin'den Kore Yarımadası için barış çağrısı

Güncel

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tüm tarafları Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı korumak ve siyasi çözüm sürecini ilerletmek üzere işbirliği yapmaya çağırdı.

Kuzey Kore, Çarşamba gününden itibaren Güney Kore'yle olan karayolu ve demiryolu bağlantılarını tamamen kesip kendi topraklarındaki ilgili alanları güçlü savunma yapılarıyla tahkim edeceğini açıklamıştı. Kuzey Kore, egemenliği altındaki toprakları Güney Kore'nin topraklarından tamamen ayırmak üzere büyük çaplı bir askeri adım atmış olacak.

Mao, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin yorumunun sorulması üzerine Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri ve Kuzey Kore-Güney Kore ilişkilerini takip ettiklerini söyledi.

"Çin, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasının ve Kore Yarımadası meselesinin siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesinin, tüm tarafların ortak çıkarlarına hizmet ettiğine inanıyor ve uluslararası toplumun beklentisi de bu yöndedir" diyen sözcü, tüm tarafların bu hedef doğrultusunda birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.