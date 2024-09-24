Çin'den Lübnan'a Destek Mesajı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi egemenlik, güvenlik ve ulusal onurunu koruma konusunda Lübnan'ı güçlü şekilde desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Pazartesi günü New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Wang, Lübnan'la uzun zamandır devam eden geleneksel bir dostluğa sahip olan Çin'in, kısa süre önce Lübnan genelinde iletişim cihazlarının patlatılması başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılara güçlü şekilde karşı çıktığını söyledi.

Gücün, haklılık anlamına gelmeyeceğini ve şiddete şiddetle karşılık vermenin Ortadoğu'daki sorunları çözmeyeceğini vurgulayan Wang, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ihlal eden her türlü eylemi güçlü şekilde kınadıklarını sözlerine ekledi.

Mevcut durumun, Gazze'deki çatışmaların yayılma etkisinin dışavurumu olduğunu belirten Wang, "kalıcı ateşkesin ve askerlerin kapsamlı şekilde geri çekilmesinin" sağlanması ve "iki devletli çözümün" etkin şekilde uygulanmasının gerçekleştirilmesi çağrısı yaptıklarını vurguladı.

Wang, Lübnan tarafının Lübnan'daki Çinli vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere etkin önlemler alması temennisini dile getirdi.

Buhabib ise Birleşmiş Milletler'de ve çok taraflı diğer platformlarda Lübnan'ı destekleyen Çin'e teşekkür etti.

Buhabib, Lübnan gibi küçük bir ülke için Birleşmiş Milletler çerçevesinde egemenlik ve bağımsızlığı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.