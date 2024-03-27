Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Rutte ile görüşmesinde, çip imalat donanımlarının ihracatına kısıtlama getiren Hollanda hükümetine, kısıtlamaların Çin'in bilimsel ve teknolojik gelişimini engelleyemeyeceği mesajını verdi.

Ekonomik küreselleşmenin son dönemde tersine esen rüzgarlara rağmen tarihsel eğilim olarak değişmeyeceğini ifade eden Şi, ekonomik bağları koparmanın veya zincirleri kesmenin değil, dışa açılmanın ve ülkeler arası işbirliğinin tek geçerli yol olduğunu vurguladı.

Şi, Çin halkının meşru kalkınma hakkı olduğuna işaret ederek, "Hiçbir güç ve kısıtlama, Çin'in teknolojik ve bilimsel gelişim ivmesini durduramayacaktır." ifadesini kullandı.

Hollanda, çip imalat donanımlarının Çin'e ihracatına kısıtlama getirmişti

ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabetin cephesi haline gelen çip sektöründe imalat teknolojilerde önemli paya sahip Hollanda, geçen yıl bu alanda kritik bir tercihle karşı karşıya kalmıştı.

Rutte hükümeti, ABD'nin Çinli çip üreticilere yönelik ihracat kısıtlamalarını izleyerek Mart 2023'te Çin'e ileri teknoloji çip üretim ekipmanı ihracatına kısıtlama getirmişti.

Kısıtlamaların 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girmesinden önce Çinli üreticiler Hollanda'dan büyük miktarda çip imalat donanımı satın almıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çin şirketlerinin Hollanda'dan litografi makinaları alımı, Temmuz 2023'te yüzde 1677, Ağustos 2023'te yüzde 343 ve Eylül 2023'te yüzde 1850 artış kaydetmişti.

Hollanda şirketi ASML, Japon Nikon şirketiyle birlikte ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin en önemli üreticisi konumunda bulunuyor. Bu alanda kendine yeterliliğini geliştirmeyi hedefleyen Çin'in yerli üretim makinaları ise teknolojik olarak henüz o seviyeyi yakalayabilmiş değil.