Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın BRICS'e Üyeliğini Desteklediklerini Bildirdi - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın BRICS'e Üyeliğini Desteklediklerini Bildirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, Kazakistan'ın BRICS'e üyeliğini desteklediklerini açıkladı. İki lider, görüşmede yatırım işbirliği ve çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Şi, Kazakistan'ın uluslararası alandaki orta güç olarak yapıcı rolünü desteklediklerini belirtti ve Kazakistan'ın BRICS'e katılımını desteklediklerini ifade etti.

03.07.2024 12:55
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'e üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Tokayev ve Şi, önce dar sonra genişletilmiş formatta görüşmeler yaptı.

Tokayev, Şi'nin bu ziyaretinin olağanüstü önem taşıdığını belirtti.

Kazak-Çin ilişkilerinin tüm alanlarda eşi benzeri görülmemiş şekilde hızla geliştiğine işaret eden Tokayev, "Çin bizim için sadece iyi bir komşu değil, aynı zamanda yakın bir dost ve kendini kanıtlamış güvenilir bir ortaktır." ifadesini kullandı.

Tokayev, Çin ile asırlık dostluk ve iyi komşuluk bağlarının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinde yeni bir 'altın döneme' girildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacmi 41 milyar dolar ile rekor bir seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygıyı kararlılıkla savunan Çin'in sürekli desteğini takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi de yaptığı konuşmada, Kazak topraklarındaki sıcak karşılama için Tokayev'e teşekkür etti.

Kazakistan'ın uluslararası alanda saygınlığının arttığını dile getiren Şi, "Biz dost bir komşu olarak bu başarıları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Şi, Çin'in Kazakistan'la ilişkilere her zaman yüksek stratejik seviyede ve uzun vadeli bir perspektifle baktığını, komşu ülkelerle ilişkilerinde Kazakistan'ı dış politikasının önceliği ve Orta Asya'da önemli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayarak "Çin-Kazak ilişkilerinin sarsılmaz kalması ve fırsatçı etkilere maruz kalmamasını sağlama yönündeki irademizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizi temin ederim ki Çin, Kazakistan için her zaman güvenilir bir destekçi olacaktır." diye konuştu.

Uluslararası durum ne kadar değişirse değişsin dostluğu sürdürme, çok yönlü işbirliğini geliştirme ve temel konularda karşılıklı desteğe bağlı kalacaklarını bir kez daha vurgulayan Şi, Kazakistan'ın uluslararası alandaki orta güç olarak yapıcı rolünü desteklediğini belirtti.

Şi, bu bağlamda Kazakistan'ın BRICS'e üyeliğini desteklediklerini ifade ederek "Çin, Kazakistan'ın BRICS'e katılımını destekliyor. Dünyanın orta güçlerinden biri olarak Kazakistan'ın büyüyen bir rol oynamasını ve dünya meselelerine değerli katkıda bulunmasını destekliyor." diye konuştu.

Görüşmede ayrıca liderler, e-ticaret, otomobil ve otomobil parçaları üretimi, taşımacılık ve lojistik, enerji, tarım, maliye ve turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı.

Tokayev ve Şi, görüşme sonrası, telekonferans yoluyla Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden tır ve tren konteynerlerinin gönderilmesi törenine katıldı, ayrıca Pekin'de Kazakistan, Astana'da da Çin Kültür Merkezlerinin resmi açılışını yaptı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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