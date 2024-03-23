Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yolladığı taziye mesajında, çok sayıda can kaybına neden olan saldırının şokunu yaşadıklarını belirtti.

Çin'in, terörün her türlüsüne karşı olduğunu ifade eden Şi, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını ve Rus hükümetinin ulusal güvenlik ile istikrarı korumaya yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Çin hükümeti ve halkı adına, yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade eden Şi, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı da 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.