Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İspanya\'yı ziyaretinde stratejik güveni ve işbirliğini geliştirme mesajı verdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İspanya'yı ziyaretinde iki ülke arasında karşılıklı stratejik güveni ve pratik işbirliğini geliştirme mesajı verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, 18-19 Şubat'ta İspanya'yı ziyaretinde Başbakan Pedro Sanchez ve mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.
Vang, Albares ile görüşmesinde, Çin'in İspanya ile "stratejik kararlığa sahip" ikili ilişki geliştirerek Çin ile Avrupa arasındaki bağlara yeni hayatiyet kazandırmayı istediğini vurguladı.
Çin'in İspanya'yı Avrupa Birliği (AB) içinde "güvenilir ortak" olarak gördüğü, ilişkilerini küresel vizyonla ve uzun vadeli değerlendirdiğinin altını çizen Vang, İspanya'ya karşılıklı güven ve karşılıklı fayda anlayışı içinde ilişkilerinde stratejik istikrarı ve pratik işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.
Vang, görüşmede, Çin'in İspanya'dan dana eti ithalatına yönelik 24 yıllık yasağı kaldıracağını duyurdu. Yasak, 2000 yılında AB ülkelerinde deli dana hastalığına rastlanmasının ardından tedbir amacıyla konulmuştu.
Çinli Bakan, ülkesinin geleneksel panda diplomasisinin parçası olarak, Madrid Hayvanat Bahçesi'nden Çin'e geri gönderilen 5 pandanın yerine iki yeni pandanın verilmesi için anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
İki bakan, Çin ile İspanya arasında elektrikli araçlar, yeşil enerji, dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirme, şirketler için adil, eşit ve ayrımcı olmayan iş ortamı sağlayarak iki yönlü yatırımları artırma konusunda anlaştıklarını bildirdi.
"Rakip" değil "ortak"
Vang, Başbakan Sanchez ile görüşmesinde de iki ülke arasında ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini derinleştirmeye yönelik fırsatları ele aldı.
Görüşmeye ilişkin İspanya tarafından yapılan açıklamada, ilişkilerin "denge ve karşılıklılık çerçevesinde kurulması gerektiğine" vurgu yapılırken AB'nin Çin'i "stratejik ortak" olarak gördüğünün ifade edilmesi dikkati çekti.
AB, son yılarda Çin ile Batı arasında artan jeopolitik ve ekonomik rekabet nedeniyle strateji belgelerinde Çin'i genelde "sistemik rakip", "stratejik rakip" gibi ifadelerle tanımlıyor, Pekin ise Çin ve Avrupa'nın birbirini "rakip" değil "ortak" olarak görmesi gerektiği mesajını veriyordu.
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