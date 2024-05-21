Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'da Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'da Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Wang, görüşmelerde iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatları hayata geçirmek ve ilişkileri daha da güçlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

21.05.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASTANA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde sırasıyla Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni görev döneminde Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaretin tam anlamıyla başarılı geçtiğini ifade etti.

Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne odaklanılarak, iki ülke lideri tarafından varılan bir dizi yeni ve önemli mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile görüşmesinde ise iki ülke liderinin ikili ilişkileri hızlı bir yola yönlendirerek, derin bir dostluğun yanı sıra sağlam karşılıklı güven tesis ettiklerini söyledi.

İki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, karşılıklı siyasi desteği artırmak, Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmek, uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmek ve iki ülke arasındaki üst düzey siyasi ilişkileri yüksek kaliteli işbirliği sonuçlarına dönüştürmek üzere Belarus ile çalışmaya istekli olduklarını belirten Wang, böylece iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinin teşvik edileceğini belirtti.

Wang, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmede, kardeş iki ülke olan Çin ile Kırgızistan arasındaki dostluğun kaya gibi sağlam olduğunu ve zaman içinde güçlendiğini söyledi.

İki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Kırgızistan ilişkilerinin hızlı ve çok yönlü bir kalkınma ivmesi sergilediğini belirten Wang, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, özellikle de tarım ürünleri ve yeni enerjili araç ticaretinin hızla büyüdüğünü, ayrıca birbiri ardına büyük ve yeni projelerin başlatıldığını ifade etti.

Bakan, iki tarafın da iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile görüşmesinde ise Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ocak ayında Çin'e yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, iki tarafın, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirmesi, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak pekiştirmesi ve Çin-Özbekistan ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için çok yönlü işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları, tek Çin ilkesini desteklediklerini de dile getirerek, işbirliğini artırmak suretiyle ikili ilişkileri geliştirmeyi umduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Shanghai, Belarus, Astana, Rusya, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'da Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 18:28:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'da Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement