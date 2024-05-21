Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'da Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

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ASTANA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde sırasıyla Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni görev döneminde Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaretin tam anlamıyla başarılı geçtiğini ifade etti.

Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne odaklanılarak, iki ülke lideri tarafından varılan bir dizi yeni ve önemli mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile görüşmesinde ise iki ülke liderinin ikili ilişkileri hızlı bir yola yönlendirerek, derin bir dostluğun yanı sıra sağlam karşılıklı güven tesis ettiklerini söyledi.

İki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, karşılıklı siyasi desteği artırmak, Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmek, uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmek ve iki ülke arasındaki üst düzey siyasi ilişkileri yüksek kaliteli işbirliği sonuçlarına dönüştürmek üzere Belarus ile çalışmaya istekli olduklarını belirten Wang, böylece iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinin teşvik edileceğini belirtti.

Wang, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmede, kardeş iki ülke olan Çin ile Kırgızistan arasındaki dostluğun kaya gibi sağlam olduğunu ve zaman içinde güçlendiğini söyledi.

İki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Kırgızistan ilişkilerinin hızlı ve çok yönlü bir kalkınma ivmesi sergilediğini belirten Wang, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, özellikle de tarım ürünleri ve yeni enerjili araç ticaretinin hızla büyüdüğünü, ayrıca birbiri ardına büyük ve yeni projelerin başlatıldığını ifade etti.

Bakan, iki tarafın da iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile görüşmesinde ise Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ocak ayında Çin'e yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, iki tarafın, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirmesi, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak pekiştirmesi ve Çin-Özbekistan ilişkilerinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için çok yönlü işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları, tek Çin ilkesini desteklediklerini de dile getirerek, işbirliğini artırmak suretiyle ikili ilişkileri geliştirmeyi umduklarını kaydetti.