Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi insan hakları sorunlarını ele almaya çağırdı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi insan hakları sorunlarını ele almaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmek için insan haklarını bahane olarak kullanmak ve yaptırımlarla göz korkutmak yerine ABD'de birikmiş olan bir yığın insan hakları sorununu etkin şekilde ele almaya çağırdı. Lin, ABD'nin kasıtlı şekilde yanlış bilgi yaydığını, Çin'in insan hakları durumunu itibarsızlaştırdığını, Çinli yetkililere keyfi vize kısıtlamaları getirdiğini, Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

17.07.2024 17:11
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BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmek için insan haklarını bahane olarak kullanmak ve yaptırımlarla göz korkutmak yerine ABD'de birikmiş olan bir yığın insan hakları sorununu etkin şekilde ele almaya çağırdı.

Lin söz konusu açıklamayı Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Çinli yetkililere yönelik "keyfi vize kısıtlamalarına" yanıt olarak yaptı.

Lin, ABD'nin kasıtlı şekilde yanlış bilgi yaydığını, Çin'in insan hakları durumunu itibarsızlaştırdığını, Çinli yetkililere keyfi vize kısıtlamaları getirdiğini, Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Lin, "Çin bu durumdan büyük rahatsızlık duymakta ve buna kararlı şekilde karşı çıkmaktadır. Ayrıca ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

Sözcü, Çin'in karşı önlem olarak Çin'in insan hakları konularında yalanlar uyduran, Çin'e karşı yaptırım uygulanmasını teşvik eden ve Çin'in çıkarlarına zarar veren ABD'li yetkililere yasalar uyarınca mütekabiliyet esaslı vize kısıtlamaları uygulayacağını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin, çok da uzak olmayan bir tarihte Çin'in Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması'nın (EPİM) dördüncü tur toplantılarına katılımını oybirliğiyle kabul ettiğini hatırlatan Lin, bunun uluslararası toplumun Çin'in insan hakları alanındaki başarılarını ziyadesiyle onayladığını tam olarak gösterdiğini dile getirdi.

ABD'nin, başka ülkelerdeki insan hakları durumu hakkında yorum yapma ve sorumsuz açıklamalarda bulunma hakkına ve yetkisine sahip olmadığını belirten Lin, uluslararası toplumun, ABD'nin insan hakları konusunu kasti olarak manipüle ettiğinin uzun süredir farkında olduğunu ve bu duruma teessüf ettiğini vurguladı.

Lin son olarak, "ABD insan haklarını eğer bu kadar önemsiyorsa çifte standartları terk etmeli ve insan hakları alanında kendi yaptığı yanlışlarla yüzleşmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi insan hakları sorunlarını ele almaya çağırdı - Son Dakika

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