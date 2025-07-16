Çin: Diyalog Krizden Çıkışın Tek Yolu - Son Dakika
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Çin: Diyalog Krizden Çıkışın Tek Yolu

16.07.2025 15:10
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Çin, ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına karşı diyalog ve müzakere çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını ifadesi hakkında, diyalog ve müzakerenin krizden çıkmanın tek geçerli yolu olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, rutin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı ifadesi ve ABD'den gelen baskı konusunda ülkenin endişeleri sorulan Lin, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı hakkındaki diyalog ve müzakere mesajını yineledi.

Lin, "Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumu tutarlı ve nettir. Biz her zaman diyalog ve müzakerenin krizden çıkmanın tek geçerli yolu olduğuna inanıyoruz. Çin, yasa dışı tek taraflı yaptırımlara ve sınırı aşan yargı yetkisine kesinlikle karşıdır. Tarife savaşlarının kazananı yoktur. Zorlama ve baskı hiçbir yere götürmez. Tarafların Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması için gerekli atmosfer ve koşulların yaratılmasına yardımcı olmalarını ve barış görüşmelerini teşvik edecek şekilde hareket etmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ve İçişleri Bakanı Lazaro Alvarez Casas'e yaptırım ve vize kısıtlamaları açıklaması hakkında konuşan Lin, konuya ilişkin " Çin, ABD'nin insan haklarını haksız yere tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve Küba'nın içişlerine karışmak için bir bahane olarak kullanmasına kesinlikle karşı çıkmaktadır." dedi.

Lin, ABD'nin insan haklarına "gerçekten" önem vermesi halinde, Guantanamo'daki ve dünyanın başka yerlerinde "kendi insan hakları ihlalleri" üzerinde düşünmesi gerektiğini söyledi.

Başka bir basın toplantısında İran ile İsrail arasında devam eden ateşkes sürecine değinen Lin, Çin'in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Orta Doğu'daki gerilimin ele alındığını belirtti.

Sözcü Lin, Orta Doğu'daki durumun hala "son derece hassas ve karmaşık" olduğunu vurgulayarak Çin'in uluslararası toplumla barışı ve barışçıl müzakereleri desteklemeye istekli olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi 14 Temmuz'da ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını ve Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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