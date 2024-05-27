Bahreyn, Mısır, Tunus ve BAE liderleri Çin'e resmi ziyarette bulunacak

Güncel

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Liderler Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katılacak.

Söz konusu açıklama Pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından yapıldı.