Çin, Filistin Yönetimi Üzerine Açıklama Yaptı

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ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, çarşamba günü " Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin" Gazze'nin çatışma sonrası yönetiminin temel ilkesi olması gerektiğine her daim inandıklarını söyledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin" Gazze'nin çatışma sonrası yönetiminin temel ilkesi olması gerektiğine her daim inandıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelere gönderip ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü "devralacağı" ve bölgeyi "sahipleneceği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)