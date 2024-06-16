Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na Ait Hastane Gemisi 13 Ülkeyi Ziyaret Edecek

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HANGZHOU, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi "Peace Ark" (Barış Gemisi), Pazar sabahı ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Zhoushan'daki askeri limandan Mission Harmony 2024 görevi için yola çıktı.

Gemi görev süresince Seyşeller, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Kamerun, Benin, Moritanya, Cibuti ve Sri Lanka olmak üzere 13 ülkeyi ziyaret edecek ve yerel halka sağlık hizmeti verecek. Gemi ayrıca Fransa ve Yunanistan'a da uğrayacak.

Bu, 2008 yılında hizmete girmesinden bu yana geminin 10. görevi. Gemideki klinikler ve sağlık ekipleri aracılığıyla söz konusu ülkelerdeki yerel halka, Çin kurumlarındaki insanlara ve bu ülkelerde yaşayan Çinlilere yaygın ve etkin olan hastalıklar için ücretsiz tanı ve tedavi sunulacak.

17 klinik ve 5 yedek tanı bölümünün bulunduğu deniz hastanesinde 100'ün üzerinde personel görev yapıyor.

"Peace Ark", Çin'de yerli olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk standart okyanus hastane gemisi. Bugüne kadar 45 ülke ve bölgeyi ziyaret eden gemi 290.000'den fazla kişiye tıbbi hizmet sağladı.