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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlık Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlık Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de 12. Başkanlık Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi ve ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning bir konuşma yaptı ve siyasi danışmanların ekonomik kalkınma ve çalışmaların bir araya getirilmesine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlık Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 11:47,
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ulusal siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. Ulusal Komitesi, başkent Beijing'de 12. Başkanlık Konseyi toplantısını gerçekleştirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi ve ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çarşamba günü düzenlenen toplantıya başkanlık ederek bir konuşma yaptı.

Wang, siyasi danışmanların kendi düşünce ve eylemlerini, ÇKP Merkez Komitesi'nin ekonomik kalkınma konusundaki sağlam değerlendirmeleri ve önümüzdeki yılın ekonomik çalışmalarına ilişkin karar ve planlarıyla uyumlu hale getirmeye yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Wang, yüksek kaliteli ekonomik kalkınmaya ve tarım, kırsal kalkınma ve çiftçilere ilişkin çalışmalara daha fazla danışmanlık katkısı sunulması çağrısı yaptı.

Wang, yüksek standartlı dışa açılımın teşvik edilmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşa edilmesi amacıyla siyasi danışmanların, çalışmaların bir araya getirilmesine yardımcı olacak derinlemesine inceleme ve araştırmalarda bulunmasını organize etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlık Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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