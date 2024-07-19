Çin'in e-ticaret sektörü güçlü bir büyüme kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in e-ticaret sektörü güçlü bir büyüme kaydetti

Çin\'in e-ticaret sektörü güçlü bir büyüme kaydetti

Çin'in e-ticaret sektörü, 2024 yılının ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydederek dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde tüketimin toparlanmasına ivme kazandırdı. Yılın ilk yarısında çevrimiçi perakende satışlar yüzde 9,8 artarak 7,1 trilyon yuana ulaşırken, perakende mal satışları yüzde 8,8 artışla 5,96 trilyon yuana yükseldi. Dijital ürünler, hizmet tüketimi ve takas programları tüketim artışının üç yeni faktörü olarak öne çıktı. E-ticaret platformları, takas hizmetleri ve geri dönüşüm hizmetleri sunarak çeşitli ürünlerin satışlarını artırdı. Ayrıca, Çin'in uluslararası e-ticaret işbirlikleri de genişlemeye devam etti.

19.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in e-ticaret sektörü, 2024 yılının ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydederek dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde tüketimin toparlanmasına ivme kazandırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında çevrimiçi perakende satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,1 trilyon yuana (yaklaşık 996 milyar ABD doları) ulaşırken, perakende mal satışları yüzde 8,8 artışla 5,96 trilyon yuana yükseldi.

Bakanlık, bu dönemde tüketim artışının üç yeni faktörü olarak dijital ürünler, hizmet tüketimi ve takas programlarının öne çıktığını belirtti.

Veriler, dijital ürünler kategorisinde yapay zeka öğrenme makinelerinin payının yüzde 136,6 ve akıllı giyilebilir cihazların payının ise yüzde 31,5 büyüdüğünü gösterdi.

Hizmet tüketiminde ise incelenen çevrimiçi seyahat hizmetleri yüzde 59,9 artış sergilerken yiyecek-içecek hizmetleri yüzde 21,7 oranında büyüdü.

Çin'deki e-ticaret platformları, 400.000'den fazla ürün için takas hizmeti ve 300'den fazla mal kategorisini kapsayan geri dönüşüm hizmetleri sunacak şekilde koordine oldu. Takas hizmetleri sayesinde önde gelen çevrimiçi alışveriş platformlarında buzdolabı satışları yüzde 82,1, çamaşır makinesi satışları yüzde 70,4, cep telefonu satışları yüzde 63,9 ve televizyon satışları yüzde 54,3 oranında arttı.

Bakanlığa göre, e-ticaret yurtiçinde tüketimin canlanmasını sağlarken, sektörün uluslararası işbirlikleri de gittikçe genişledi. Yılın ilk yarısında Çin'in Sırbistan, Bahreyn ve Tacikistan ile e-ticaret işbirliği anlaşmaları imzalamasıyla İpek Yolu e-ticaret ortağı ülkelerin toplam sayısı 33'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in e-ticaret sektörü güçlü bir büyüme kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in e-ticaret sektörü güçlü bir büyüme kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement