Çin'in Guangdong Eyaletinde Yüksek Teknoloji İşletmeleri 75.000'i Aştı - Son Dakika
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Çin'in Guangdong Eyaletinde Yüksek Teknoloji İşletmeleri 75.000'i Aştı

Çin\'in Guangdong Eyaletinde Yüksek Teknoloji İşletmeleri 75.000\'i Aştı

Guangdong eyaletindeki yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı 75.000'i geçti. Eyaletin yıllık Ar-Ge harcaması 460 milyar yuanı aşarken, 1,35 milyon Ar-Ge personeli çalışıyor ve 665.000'den fazla buluş patenti bulunuyor. Ayrıca, eyalette 23.700 uluslararası patent başvurusu yapıldı. Guangdong'un ekonomik gücü, yerel işletmelerin inovasyon performansıyla artmaktadır.

19.02.2024 12:21
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SHENZHEN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yüksek teknoloji işletmelerinin toplam sayısı 75.000'i aştı.

Yüksek kaliteli kalkınmaya ilişkin bir eyalet konferansında açıklanan istatistiklere göre, 2023 yılı sonu itibarıyla eyaletin tahmini yıllık araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması 460 milyar yuanı (yaklaşık 64,8 milyar ABD doları) aştı ve 1,35 milyon Ar-Ge personelinin çalıştığı eyalet 665.000'den fazla geçerli buluş patentine sahip oldu.

Öte yandan Guangdong'da Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) aracılığıyla 23.700 uluslararası patent başvurusu yapıldı.

Eyalet bilim ve teknoloji departmanından Gong Guoping, yerel işletmelerin inovasyon performansının Guangdong ekonomisinin önemli bir gücü haline geldiğini söyledi.

Çin'in güneyinde ekonomik bir güç merkezi olan Guangdong'un gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılında 13 trilyon yuanı aşarak 35 yıl üst üste ülkenin eyaletleri arasında zirvede yer aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Guangdong Eyaletinde Yüksek Teknoloji İşletmeleri 75.000'i Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Guangdong Eyaletinde Yüksek Teknoloji İşletmeleri 75.000'i Aştı - Son Dakika
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