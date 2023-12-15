Çin\'in sabit varlık yatırımları arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları, 2023'ün ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla yaklaşık 46,08 trilyon yuana (yaklaşık 6,49 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre bu kalemdeki büyüme oranı, yılın ilk 10 ayındaki büyüme oranıyla aynı gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde, altyapı inşaatı yatırımları önceki yıla göre yüzde 5,8, imalat sektörü yatırımları de yüzde 6,3 artarken, emlak geliştirme yatırımlarıysa yüzde 9,4 düştü.

Özel yatırımlar genel olarak önceki yıla göre yüzde 0,5'lik hafif bir düşüş sergiledi, ancak emlak sektörü hariç tutulduğunda bu kalemde yüzde 9,1'lik güçlü bir artış görüldü.

Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 yükseldi. Uzay ekipmanları imalatına yapılan yatırımlar yüzde 16,2 artış gösterirken tıbbi cihaz yatırımları da yüzde 14,8 yükseldi. Profesyonel bilim ve teknoloji hizmetlerine yatırılan sermaye yüzde 34,4'lük, bilimsel ve teknolojik başarıların ticarileştirilmesine yönelik hizmetlere yatırılan sermaye ise yüzde 33,6'lık artış gösterdi.

NBS'nin verilerine göre Kasım 2023'teki sabit varlık yatırımları, önceki aya göre yüzde 0,26 arttı.