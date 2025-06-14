Çin, İran'ın Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika
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Çin, İran'ın Egemenliğini Destekliyor

14.06.2025 20:41
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'a yönelik saldırıları kınayarak barış için diplomasi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını, İranlı yetkilileri hedef alan ve sivil kayıplara yol açan pervasız saldırılarına karşı çıktıklarını belirtti.

Çin'in İran'ın ulusal egemenliğini korumasını, meşru haklarını ve çıkarlarını savunmasını ve halkının güvenliğini sağlamasını desteklediğini vurgulayan Vang, İsrail'in eylemlerinin BM Şartı'nın ilkelerini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğine dikkati çekti.

Vang, "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, potansiyel olarak felaket sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir emsal yaratıyor." dedi.

Çinli Bakan, ülkesinin İran ve diğer ilgili taraflarla iletişimi sürdürerek gerilimin düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

İranlı Bakan Erakçi de uluslararası toplumun tek ses olarak İsrail'e askeri operasyonlarını durdurma çağrısı yapmasını umduklarını ifade ederek, İran'a yönelik tutarlı anlayışı ve desteği sebebiyle Çin'e teşekkür etti, Çin'in bölgesel barış ve istikrar için daha büyük bir rol oynayacağına inandıklarını dile getirdi.

"Askeri yöntemler kalıcı barış getirmez"

Bakan Vang, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmesinde ise Çin'in, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a karşı güç kullanmasına karşı olduğunu vurguladı.

Acil önceliğin çatışmayı daha fazla tırmandırmaktan kaçınmak, bölgenin daha büyük bir kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye dönmek olması gerektiğinin altını çizen Vang, "İran'ın nükleer sorununun çözümü için diplomasiye hala yer var, askeri yöntemler kalıcı bir barış getirmez." ifadesini kullandı.

Vang, İran'a ve İsrail'e, farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri ve barış içinde bir arada yaşamayı hedeflemeleri çağrısında bulunurken ülkesinin bu yöndeki adımları desteklemek üzere yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Vang, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yorum yapan en üst düzey Çinli yetkili oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in, İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü eyleme ve bölgede çatışmayı genişletecek girişimlere karşı olduğunu bildirmişti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong da, BM Güvenlik Konseyinin acil durum toplantısında, İran'da aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe saldırı düzenleyen İsrail'e, "askeri maceracılığa son verme" çağrısında bulunmuştu.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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