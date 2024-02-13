Çin, İsrail\'e askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'e askeri operasyonları en kısa sürede durdurma ve Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde daha yıkıcı bir insani felaketin yaşanmasını önleme çağrısı yaptı.

Sözcü, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ağır can kaybına neden olan büyük ölçekli İsrail hava saldırıları ve İsrail ordusunun Refah'a kara harekatı başlatma planı hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Salı günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in Refah'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden sözcü, "Sivillere yönelik ve uluslararası hukuka aykırı nitelikteki eylemlere karşı çıkıyor ve bu eylemleri kınıyoruz. İsrail'i askeri operasyonlarını en kısa sürede durdurmaya, masum siviller arasında can kaybını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya ve Refah'ta daha yıkıcı bir insani felaketin yaşanmasını önlemeye çağırıyoruz" dedi.