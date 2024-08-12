Çin, İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıyı kınadı

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Çin, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıya tepki göstererek, sivillere zarar veren her türlü eylemi kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıya ilişkin soruyu yanıtladı.

İsrail'in Gazze'de büyük sivil kayıplara neden olan saldırısına tepki gösteren Lin, "Sivillere zarar veren tüm eylemleri kınıyoruz ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden her türlü harekete de karşıyız." ifadesini kullandı.

Sözcü Lin, İsrail'i, Gazze'ye yönelik saldırılarını bir an önce durdurmaya, Gazze'deki sivilleri korumak için mümkün olan her şeyi yapmaya ve bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemeye çağırdı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.