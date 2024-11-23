Çin-İtalya Ortak Biyoteknoloji Laboratuvarı Kuruldu - Son Dakika
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Çin-İtalya Ortak Biyoteknoloji Laboratuvarı Kuruldu

Shenzhen'de biyofarmasötik başarılar için Çin-İtalya ortak laboratuvarı açıldı.

23.11.2024 17:29
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GUANGZHOU, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde biyofarmasötik alanındaki bilimsel ve teknolojik başarıların uluslararası dönüşümünü teşvik amacıyla Çin- İtalya Farmasötik Biyoteknoloji ve İmmünogüvenlik Ortak Laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvar, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü ile İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağlı Biyokimya ve Hücre Biyolojisi Enstitüsü ve Translasyonel Farmakoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa kuruldu.

Laboratuvar müdürü Li Yang, laboratuvarın doğal ve yapay maddelerin immünotoksisitesini ve bu maddelerin patojenik ya da toksik mekanizmalarının değerlendirilmesi ile immünomodulatör ilaçların geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve immünoterapi stratejilerinin araştırılması olmak üzere iki ana alana odaklanacağını söyledi.

Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Xu Jianbin, ortak laboratuvar kurulmasının, Çin ile İtalya arasındaki akademik bağı güçlendirdiğini ve biyotıp alanındaki ikili araştırmalar için mükemmel bir platform sunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Sağlık, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-İtalya Ortak Biyoteknoloji Laboratuvarı Kuruldu - Son Dakika

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