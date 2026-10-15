Çin-Kuzey Kore sınırındaki Yalu Nehri\'nde yeni köprü törenle trafiğe açıldı

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki Yalu Nehri üzerine inşa edilen yeni köprünün, iki ülke arasındaki ticareti ve halklar arası etkileşimi daha da kolaylaştıracağını söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Çin ve Kuzey Kore'nin birbirine dağlar ve nehirlerle bağlı dost komşular olduğunu belirterek, yeni köprünün iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlamada son derece önemli olduğunu ifade etti.

Mao, köprünün ikili ticareti ve halklar arası etkileşimi artırmasının yanı sıra her iki halkın refahının iyileştirilmesine katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi.

Çin ve Kuzey Kore arasında varılan mutabakat uyarınca köprü, perşembe günü iki tarafın da katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle resmen trafiğe açıldı.