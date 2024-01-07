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Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı - Son Dakika
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Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı

Çin limanlarında 2023 yılının ilk 11 ayında kargo ve konteyner hacmi güçlü bir şekilde arttı. Ülke limanlarında kargo hacmi bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 15,51 milyar tona ulaştı. Dış ticaret kargo hacmi ise yüzde 9,6 artış gösterdi. Aynı dönemde Çin limanları yüzde 4,9 artışla 280 milyon TEU'luk konteyner taşıdı.

Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı
07.01.2024 - 14:55,
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BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin limanlardaki kargo ve konteyner hacmi 2023 yılının ilk 11 ayında güçlü bir artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülke limanlarındaki kargo hacmi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 15,51 milyar tona ulaştı.

Bakanlığa göre özellikle limanlardaki dış ticaret kargo hacmi bir önceki yıla göre yüzde 9,6 arttı.

Söz konusu dönemde Çin limanları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 280 milyon TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşıdı.

Kaynak: Xinhua
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