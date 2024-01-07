Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin limanlardaki kargo ve konteyner hacmi 2023 yılının ilk 11 ayında güçlü bir artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülke limanlarındaki kargo hacmi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 15,51 milyar tona ulaştı.

Bakanlığa göre özellikle limanlardaki dış ticaret kargo hacmi bir önceki yıla göre yüzde 9,6 arttı.

Söz konusu dönemde Çin limanları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 280 milyon TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşıdı.