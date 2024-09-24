1. ANONS (İngilizce): Yapay zeka
ANONS (İngilizce): Yapay zeka:
Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, yakın gelecekte zorunlu karşılık oranını 0,5 yüzde puan azaltıp finans piyasasına yaklaşık 1 trilyon yuan (yaklaşık 141,78 milyar ABD doları) uzun vadeli likidite sağlayacaklarını açıkladı.
Pan, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, piyasadaki likidite durumuna bağlı olarak zorunlu karşılık oranının yıl içinde 0,25-0,5 yüzde puan daha azaltılabileceğini belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin Merkez Bankası'ndan Likidite Hamlesi - Son Dakika
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