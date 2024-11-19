Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı 500 milyar metreküp gaz taşıdı - Son Dakika
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Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı 500 milyar metreküp gaz taşıdı

Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı 500 milyar metreküp gaz taşıdı

2009'dan beri Çin'e 500 milyar metreküp doğalgaz ulaştıran boru hattı, büyük çevresel fayda sağladı.

19.11.2024 15:42
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URUMQİ, 19 Kasım (Xinhua) -- PipeChina West Pipeline Company'den alınan bilgiye göre Çin- Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı hizmete girdiği 2009 yılından bu yana Çin'e 500 milyar metreküpten fazla doğal gaz ulaştırdı.

Bu süre zarfında, doğal gaz hacmi yaklaşık 666 milyon ton standart kömür kullanımının azaltılmasına katkıda bulundu. Bu da 731 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer.

1.833 km uzunluğunda olan Çin'in ilk uluslararası doğalgaz boru hattı yıllık 60 milyar metreküp gaz iletim kapasitesine sahip.

Boru hattı Türkmenistan ve Özbekistan sınırından başlayıp Özbekistan ve Kazakistan'dan geçerek Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Horgos kentinde Çin'in Batıdan Doğuya Doğalgaz Boru Hattı ile birleşiyor.

Boru hattı 27 eyalet, özerk bölge, belediye ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan 500 milyondan fazla kişiye doğalgaz tedarik ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı 500 milyar metreküp gaz taşıdı - Son Dakika

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