Çin, Ortadoğu'da Barış İçin Çalışacak

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'daki bölgesel gerginlikler konusunda Çin'in sorumluluk sahibi önde gelen bir ülke olarak görev bilinci sergileyip çatışmanın yatıştırılmasında yapıcı rol oynayacağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.

Çin-İran ilişkilerinden övgüyle bahseden iki taraf, her seviyede etkileşimi sürdürmeye ve tatbiki işbirliğini teşvik etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Erakçi, bölgedeki mevcut durumun genel anlamda tırmanması riskinden büyük endişe duyduklarını ve çatışmanın daha fazla yayıldığını görmek istemediklerini söyledi.

Çin'in uluslararası konulardaki etkisine büyük değer verdiklerini ve durumun diplomatik yollarla yatıştırılması için Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını kaydeden Erakçi, İsrail'in risk almaktan kaçınması ve ihtiyatla hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang, an itibarıyla Gazze'de devam eden çatışmanın olumsuz etkilerinin net şekilde yayılma sergilediğini ve bölgesel gerilimlerin sürekli olarak tırmandığını ifade etti.

Çin'in her zaman önemli meselelerin diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunduğunu ve gerilimlerin tırmandırılmasına, çatışmaların genişletilmesine ve askeri maceralara girişilmesine karşı çıktığını kaydeden Wang, tüm tarafları bölgesel barış ve istikrarı korumaya yönelik daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Wang, Çin'in konunun temellerinden yola çıkacağını, tüm taraflar arasındaki iletişimi güçlendireceğini, daha geniş bir uluslararası uzlaşı inşa edeceğini ve tüm tarafların güçlü yanlarını bir araya getireceğini belirtti.

Wang, İran hükümetinin arabuluculuk diplomasisi yürüttüğünü, ilgili taraflarla anlayışı artırdığını ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Wang, İran ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi uzlaşıyı desteklediklerini ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki uzlaşı ivmesini sağlamlaştırmak ve bölgesel barış ve istikrara yeni pozitif enerji sağlamak üzere Çin-İran-Suudi Arabistan Üçlü Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısından pozitif sonuç elde edilmesi için ortaklaşa gayret göstermeye istekli olduklarını belirtti.